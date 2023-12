Bundesregierung wird Haushalt für 2024 nicht mehr in diesem Jahr verabschieden

Berlin: Der Bundesregierung gelingt es nicht, den Haushalt für 2024 noch in diesem Jahr zu verabschieden. Das geht aus einer SMS der SPD-Spitzenpolitikerin Mast an ihre Fraktion hervor. Kritik daran kommt aus Berlin. CDU-Generalsekretär Linnemann forderte Bundeskanzler Scholz auf, die Vertrauensfrage zu stellen. Wenn Scholz diese gewinne, müsse die Ampel-Regierung einen Plan für die kommenden zwei Jahre machen, so Linnemann im ZDF. So wie jetzt dürfe es nicht weitergehen. Der Linken-Politiker Bartsch nannte es eine Respektlosigkeit, die Bürger so lange über die Staatsfinanzen des kommenden Jahres im Unklaren zu lassen. Dies sei hochnotpeinlich und ein Tiefpunkt der Ampel, so Bartsch. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen zeigte sich unzufrieden. Er verwies auf die Industrie, die Planungssicherheit bei Fördersummen brauche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2023 02:00 Uhr