Bundesregierung will Wohnungsbau in Deutschland ankurbeln

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Bauministerin Geywitz wollen den Wohnungsbau in Deutschland mit einem Maßnahmenpaket ankurbeln. Unmittelbar vor einem Gipfel im Kanzleramt nannte Scholz als Schlüsselinstrument dafür das serielle Bauen. Dabei könnte ein in Grundzügen einmal genehmigtes Haus ohne neue bürokratische Verfahren auch in anderen Landkreisen gebaut werden. Das mache Bauen billiger und schneller, betonte Scholz. Die Voraussetzungen sollten jetzt in Zusammenarbeit mit den Ländern geschaffen werden. Geywitz sagte, das 14-Punkte-Programm der Bundesregierung werde viel verändern und möglich machen. Mehr Menschen werden sich nach ihren Worten ein Haus kaufen können. Mittelfristig werde es mehr Wohnungen und günstige Mieten geben.

