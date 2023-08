Bundesregierung will Wirtschaft umfangreich unterstützen

Meseberg: Zum Auftakt der Kabinettsklausur in Brandenburg hat die Bundesregierung die Bedeutung schneller Hilfen für die Wirtschaft betont. Auf Schloss Meseberg erklärten Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner, es gehe jetzt darum, die Unternehmen zu entlasten und für Wachstum zu sorgen. Die Firmen müssen dazu gebracht werden, jetzt zu investieren. Lindner stellte den Firmen mit dem Wachstumschancengesetz verbesserte Abschreibungen und eine Förderung des Wohnungsbaus in Aussicht. Wie Scholz erklärte, hat die Wirtschaft hierzulande unter anderem mit dem Mangel an Fachkräften und einem Rückgang des Exports zu kämpfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 17:00 Uhr