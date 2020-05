Bundesregierung will weltweite Reisewarnung Mitte Juni aufheben

Nachrichtenarchiv - 26.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten aufheben. Vorausgesetzt, die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie lässt es zu. Laut Deuscher Presseagentur steht das in einem Eckpunktepapier, das das Kabinett möglicherweise morgen beschließen wird. Betreffen würde das die 26 anderen EU-Mitglieder sowie Großbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Bundesaußenminister Maas hatte die weltweite Reisewarnung am 17. März ausgesprochen - ein bisher einmaliger Schritt. Den 15. Juni als möglichen Stichtag hatte er vergangene Woche nach einer Videokonferenz mit einigen europäischen Amtskollegen genannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.05.2020 01:00 Uhr