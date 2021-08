Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will weiter Menschen aus Afghanistan herausholen. Das hat ein Sprecher von Außenminister Maas einen Tag nach dem Ende der Evakuierungsmission angekündigt. Bei einer Reise in die Nachbarländer Afghanistans wolle sich Maas um rasche Ausreisemöglichkeiten für bedrohte Menschen bemühen, sagte der Sprecher. Afghanen mit Einreiseberechtigung für Deutschland sollten gegebenenfalls auf dem Landweg in die Nachbarländer reisen können, um dann von dort ausgeflogen zu werden. Das Auswärtige Amt hat nach eigenen Angaben eine Liste mit den Namen von rund 10.000 afghanischen Staatsbürgern, die nach Deutschland kommen wollen. Die Zahl der in Afghanistan verbliebenen Deutschen bezifferte das Amt auf rund 300. Bei den Selbstmordattentaten gestern in Kabul sind nach Angaben eines Beamten mindestens 95 Afghanen getötet worden. Zudem starben 13 US-Soldaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 15:00 Uhr