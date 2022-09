Bundesregierung will von Russland angestrebte Referenden nicht anerkennen

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will das Ergebnis der von Russland angestrebten Referenden in einigen besetzten ukrainischen Gebieten nicht anerkennen. Ein Regierungssprecher in Berlin sprach von Scheinreferenden und völkerrechtswidrigen Akten. Bundeskanzler Scholz habe auch in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung betont, dass solche Abstimmungen nicht anerkannt würden. Ob die Abhaltung der Referenden weitere EU-Sanktionen nach sich ziehen werde, wollte der Sprecher nicht sagen. Die Regierung in Moskau plant in den besetzten Regionen Volksabstimmungen über den Anschluss an Russland. Ein erheblicher Teil der ukrainischen Bevölkerung in diesen Gebieten ist angesichts der russischen Besetzung geflohen oder vertrieben worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2022 14:15 Uhr