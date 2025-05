Bundesregierung will Versicherungspflicht gegen Hochwasser einführen

Berlin: Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland hat die Bundesregierung eine neue Versicherungspflicht für Wohngebäude angekündigt. Justizministerin Hubig sagte der "Augsburger Allgemeinen“, man brauche eine bessere Absicherung vor Naturkatastrophen. Dazu gehört nach ihren Worten auch ein breiter Versicherungsschutz gegen Elementarschäden. Weder Hauseigentümer noch Mieter dürften dabei finanziell überfordert werden, betonte sie. Den Plänen zufolge sollen bei Neuverträgen Wohngebäudeversicherungen nur noch mit Elementarschadenabsicherung angeboten werden. Bundesweit verfügt laut Versicherungswirtschaft nur gut die Hälfte der Wohngebäude über eine solche Versicherung. Hauptgeschäftsführerin Käfer-Rohrbach forderte ein gesetzliches Bauverbot in Überschwemmungsgebieten. Die Hochwasserkatastrophe von 2024 richtete in Süddeutschland Schäden in Höhe von 4,1 Milliarden Euro an.

