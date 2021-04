Bundesregierung will Unternehmen zu Corona-Tests verpflichten

Laschet will noch heute mit Söder über weiteres Vorgehen reden

Berlin: Die CDU-Führungsgremien unterstützen eine Kanzlerkandidatur von Partei-Chef Laschet. Für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten hat sich am Vormittag das CDU-Präsidium ausgesprochen, am frühen Nachmittag auch der größere Parteivorstand. Einen formalen Beschluss fassten die Gremien nicht. Generalsekretär Ziemiak sagte nach den Beratungen, es habe breite Unterstützung für Laschet gegeben. Gefordert sei die Fähigkeit, zu führen, aber auch Integrationskraft für die gesamte Gesellschaft. Nach Auffassung der CDU-Gremien verkörpere Laschet das am besten, so Ziemiak. Nun soll Laschet mit seinem Konkurrenten reden, CSU-Chef Söder. Laschet kündigte an, das - so wörtlich - "recht bald, am heutigen Tag" zu machen. Ansonsten nutzte er die Pressekonferenz, um Grundzüge eines Regierungsprogramms zu umreißen. Neben der Pandemie-Bekämpfung ging er auf den Wiederaufbau der Wirtschaft ein sowie auf den Klimaschutz - und auf die Auseinandersetzung mit der AfD.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 15:00 Uhr