Bundesregierung will über Testpflicht für Unternehmen entscheiden

Bayernweite Proteste für bessere Personalsituation in Krankenhäusern

Nürnberg: Bayernweit protestieren Beschäftigte in Kliniken für bessere Personalstandards. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft Verdi. Am Mittag sind verschiedene Aktionen unter dem Motto "Für die Pflege ist es fünf nach zwölf" geplant. In Nürnberg und Rosenheim etwa soll es Foto-Aktionen geben, in Fürth demonstrieren die Beschäftigten auf dem Hubschrauber-Landeplatz. Verdi-Fachbereichssekretär Bytom sieht Bundesgesundheitsminister Spahn in der Verantwortung: Er müsse seinen Ankündigungen auch Taten folgen lassen. Die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern sollten zur Bundestagswahl eine gewichtige Rolle spielen. Die Gewerkschaft fordert mehr Pflegepersonal in Krankenhäusern. Anlass für die Aktion ist ein Bundesgesetz, mit dem die Gesundheitsversorgung in Deutschland verbessert werden soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 13:00 Uhr