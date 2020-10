Bundesregierung will sexuelle Gewalt gegen Kinder härter bestrafen

Verdi ruft ab nächsten Montag zu Warnstreiks im ÖPNV auf

München: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu neuen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Bayern aufgerufen. Am kommenden Montag sind die Städte München, Nürnberg, Augsburg, Fürth, Coburg, Bamberg, Aschaffenburg, Ingolstadt, Passau und Schweinfurt betroffen. In Regensburg gilt der Streikaufruf auch am Dienstag, ebenso wie in Coburg, Würzburg, Aschaffenburg und Kaufbeuren. Bestreikt werden sollen Busse, Straßenbahnen und auch die U-Bahnen in München und Nürnberg. Verdi will mit den Aktionstagen nach eigenen Angaben errreichen, dass die kommunalen Arbeitgeber die mehr als 6.000 Fahrer entlasten. Wie es heißt, geht es vor allem um eine Reduzierung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber lehnen das ab und bieten eine Corona-Einmalzahlung, sowie Lohnerhöhungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.10.2020 20:15 Uhr