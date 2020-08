Bundesregierung will Reiserückkehrer aus Risikogebieten digital registrieren

Nachrichtenarchiv - 22.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Um die Registrierung von Rückkehrern aus Corona-Risikogebieten einfacher und schneller zu machen, will die Bundesregierung auf ein digitales Verfahren umstellen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums bestätigte entsprechende Pläne. Das Ministerium sei mit einem IT-Unternehmen im Gespräch; noch sei aber niemand beauftragt worden. Künftig sollen sich Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten auf einer speziellen Internetseite registrieren. Bisher müssen sie handschriftlich auf Formularen eintragen, wer sie sind, wo sie waren und wie man sie erreichen kann. Dieses Vorgehen dauert aber lange und ist fehleranfällig, wie die Probleme an den Corona-Teststationen in Bayern zuletzt gezeigt hatten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2020 19:00 Uhr