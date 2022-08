Bundesregierung will ohne Lockdowns durch den Corona-Herbst kommen

Nachrichtenarchiv - 03.08.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann haben ihren Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz vorgelegt. Es soll ab ersten Oktober gelten und sieht keine Schulschließungen oder Lockdowns vor, wohl aber eine Maskenpflicht. Wie bisher schon soll sie bundesweit im Flug- und Fernverkehr gelten. Für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ist eine Masken- und Testpflicht vorgesehen - mit Ausnahmen für frisch gegen Covid-19 Geimpfte oder Genesene. Die Landesparlamente können weitere Bereiche festlegen, in denen Menschen eine Maske tragen müssen - etwa im Nahverkehr, in der Gastronomie oder öffentlichen Innenräumen. An Schulen wäre eine Maskenpflicht ab der 5. Klasse möglich, wenn sonst der Präsenzuntericht in Gefahr wäre. FDP-Bundesjustizminister Buschmann erklärte, es gehe um drei V für den Corona-Herbst: "Vorbereitet sein, Verhältnismäßigkeit wahren und vulnerable Gruppen schützen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2022 16:00 Uhr