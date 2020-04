Bundesregierung will offenbar Reisewarnung bis Mitte Juni verlängern

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will nach Informationen des Magazins "Der SPIEGEL" offenbar die strikte Warnung vor Fernreisen ins Ausland bis mindestens 14. Juni verlängern. Diesen Vorschlag habe das Auswärtige Amt mit anderen Ministerien abgestimmt. Zur Begründung heißt es, es seien ohnehin keine normalen Urlaube im Ausland möglich. Zudem solle die weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden. Heute soll das Kabinett darüber entscheiden. Urlauber könnten dann ihre Reise ins Ausland unter Verweis auf die Warnung kostenfrei stornieren. - Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland aktuell gut 157.600 Menschen an Covid-19 erkrankt. Das sind rund 1.300 Infizierte mehr als gestern. Als genesen gelten derweil 120.400 Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 08:00 Uhr