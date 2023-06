Bundesregierung will offenbar Minderjährige von Kontrollen an EU-Außengrenzen ausnehmen

Meldungsarchiv - 03.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung will Minderjährige von den angestrebten Asylverfahren an den EU-Außengrenzen ausnehmen. Nach Angaben von Familienministerin Paus hat sie sich auf diesen gemeinsamen Standpunkt geeinigt. Der Nachrichtenagentur dpa sagte Paus, die Ausnahme solle sowohl für Familien mit Kindern unter 18 als auch für unbegleitete Minderjährige gelten. Denn eine angemessene Unterbringung und Versorgung von Kindern sei in Grenzverfahren nicht zu gewährleisten. Mit dieser Position werde Deutschland am Donnerstag in die Verhandlungen mit den anderen EU-Mitgliedsstaaten gehen. Dann beraten die Innenminister über eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Gestern noch hatte sich FDP-Fraktionschef Dürr dafür ausgesprochen, auch Minderjährige an den EU-Außengrenzen festzuhalten, bis ihre Anträge geprüft sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 12:00 Uhr