Bundesregierung will offenbar keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefern

Berlin: Deutschland wird den Wunsch der Ukraine nach einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern vorerst offenbar nicht erfüllen. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio aus Kreisen der SPD-Fraktion erfahren. Demnach begründet Bundeskanzler Scholz die Absage mit der nötigen Weitergabe von Geodaten an die Ukraine. Frankreich und Großbritannien lieferten diese Daten für Raketenziele, für Deutschland komme das aber nicht in Frage. Regierungsvertreter sollen zudem Sorge haben, dass die Raketen mit 300 Kilometern Reichweite gezielt auf Russland gerichtet werden könnten. Kritik an der Entscheidung kommt aus der CDU. Der Außenpolitiker Kiesewetter sagte, mit der Absage bestätige Kanzler Scholz den Totalausfall Deutschlands als Führungsnation für die europäische Sicherheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 06:00 Uhr