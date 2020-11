Bundesregierung will offenbar Corona-Regeln für private Treffen und in den Schulen verschärfen

Nachrichtenarchiv - 16.11.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum Eindämmen der Corona-Pandemie will der Bund offenbar über den geltenden Teil-Lockdown hinaus weitere strikte Kontaktbeschränkungen durchsetzen. Die Deutsche Presseagentur zitiert aus einer Beschlussvorlage für die bevorstehende Videokonferenz von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten. Darin heißt es, ein großer Teil der Infektionen finde weiter im privaten Umfeld statt. Deshalb soll auf private Feiern bis Weihnachten ganz verzichtet werden. Treffen mit Freunden und Bekannten sollen auf einen weiteren, festen Hausstand begrenzt werden. Auch Kinder und Jugendliche sollen sich in der Freizeit nur noch mit einem festen Freund oder Freundin treffen. An allen Schulen sollen Mund-Nasen-Bedeckungen auch während des Unterrichts vorgeschrieben werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.11.2020 02:00 Uhr