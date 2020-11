Bundesregierung will offenbar Corona-Regeln für private Treffen und in den Schulen verschärfen

Nachrichtenarchiv - 16.11.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel will den Bundesländern offenbar eine Verschärfung der Corona-Regeln vorschlagen. Bei der Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten soll es um striktere Kontaktbeschränkungen und schärfere Regeln an Schulen gehen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sollen private Zusammenkünfte generell auf einen festen weiteren Hausstand begrenzt werden. Auch Kinder und Jugendliche sollen sich auf einen festen Kontakt in der Freizeit beschränken. In den Schulen sollen die Klassen halbiert werden. Außerdem sollen laut dpa besonders gefährdete Personen mit vergünstigten FFP2-Schutzmasken ausgestattet werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.11.2020 01:00 Uhr