Bundesregierung will offenbar auf Taliban zugehen

06.11.2021 10:00 Uhr

Berlin: Die Bundesregierung plant offenbar, auf die Taliban zuzugehen. Nach Informationen der Welt am Sonntag soll der deutsche Botschafter in den nächsten Wochen nach Afghanistan reisen. Dort werde er mit den Taliban besprechen, wie deutsche Diplomaten zunächst im Rahmen von Tagesreisen wieder in Afghanistan aktiv werden können. Das schreibt die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Ziel sei es, die Kommunikation mit den Taliban zu erleichtern - unter anderem, um den Menschen im Land helfen zu können. Die Taliban hatten Mitte August gewaltsam die Macht in Afghanistan übernommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2021 10:00 Uhr