Bundesregierung will nun doch dezentrale Speicherung bei Corona-App

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung geht in der Diskussion über eine Corona-Warn-App offenbar auf die Bedenken von Datenschützern ein. Wie Kanzleramtsminister Braun dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte, will man nun ein Modell vorantreiben, das ohne zentrale Datenspeicherung auskommt. Stattdessen sollen nur die einzelnen Smartphones registrieren, welche Handys einander nahegekommen sind. Ziel der App ist es, im Fall von Ansteckungen die Kontaktpersonen schnell zu benachrichtigen. Gesundheitsminister Spahn hatte angedacht, dass die Daten einer solchen freiwilligen Corona-Tracking-App zentral gespeichert werden. Rund 300 Experten hatten in einem offenen Brief darauf hingewiesen, dass dies zu Überwachung und Missbrauch führen könne. Der jetzige Vorschlag Brauns wurden zum Beispiel vom Chaos-Computer-Club begrüßt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 06:00 Uhr