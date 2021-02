Bundesregierung will noch keine Osterprognose abgeben

Nachrichtenarchiv - 15.02.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will noch keine Prognosen über mögliche Einschränkungen in den Osterferien abgeben. Wie Regierungssprecher Seibert mit Verweis auf die Infektionszahlen sagte, entwickelt sich die derzeitige Lage positiv. Dennoch stellten die Mutationen eine reale Gefahr dar. Deshalb spreche viel dafür, die nächsten Wochen abzuwarten und dann zu bewerten, welche Lockerungen zu welchem Zeitpunkt möglich seien. Insgesamt arbeite die Bundesregierung daran, dass Ostern 2021 schon wieder ein etwas anderes Fest wird als Ostern 2020 war. Sachsens Regierungschef Kretschmer hatte am Wochenende gesagt, Osterurlaub in Deutschland könne es dieses Jahr leider nicht geben. Der Hotel- und Gaststättenverband erklärte, die Branche erwarte eine Öffnung von Hotels und Gaststätten vor Ostern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.02.2021 18:15 Uhr