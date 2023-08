Bundesregierung will mit Entlastungen Wirtschaft ankurbeln

Meseberg: Angesichts der Konjunkturflaute will die Bundesregierung in großem Umfang die Wirtschaft unterstützen. Bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg sprach Bundeskanzler Scholz von einer Offensive, um das Wachstum anzuregen. Nach seinen Worten geht es darum, dass Investitionen jetzt getätigt und nicht aufgeschoben werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärte, man wolle die abwartende Haltung der Firmen durchbrechen. Bundesfinanzminister Lindner bezeichnete ein Konjunkturpaket zum jetzigen Zeitpunkt als die falsche Antwort. Er und Habeck führten an, dass es steuerliche Erleichterungen für die Unternehmen geben soll, sowie einen Abbau der Bürokratie und erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Wohngebäude.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 23:00 Uhr