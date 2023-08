Bundesregierung will mit Bürokratieabbau für mehr Solarstrom sorgen

Berlin: Die Bundesregierung will den Ausbau von Solaranlagen vereinfachen und damit beschleunigen. Das steht in einem Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Laut Wirtschaftsminister Habeck ist in Deutschland über Jahrzehnte ein Dschungel von Bürokratie entstanden, der nur noch schwer zu durchdringen ist. Weniger Verwaltung könne helfen, dringend benötigte Investitionen zu entfesseln. Besonders der Einbau von Solaranlagen auf Balkonen soll demnach erleichtert werden - unter anderem indem die Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt. Außerdem soll die Nutzung von Solarstrom innerhalb von Mietshäusern einfacher werden. Das Ziel der Ampelkoalition ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 80 Prozent zu steigern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 22:00 Uhr