Bundesregierung will Mieter laut Medienbericht länger vor Kündigung schützen

Berlin: Die Bundesregierung will Mieter, die in der Corona-Krise in Zahlungsrückstand geraten sind, offenbar länger vor einer Kündigung schützen. Wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet, haben sich Union und SPD darauf geeinigt, die Ende Juni auslaufenden Erleichterungen bis Ende September zu verlängern. Neben Mietern betreffen die Regelungen Verbraucher und Darlehensnehmer. So können auch Energie-, Wasser- oder Telefonrechnungen später nachgezahlt werden - wenn die Schulden als Folge der Pandemie entstanden sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 21:00 Uhr