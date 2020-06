Bundesregierung will Mehrwertsteuersenkung und Kinderbonus beschließen

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will am Vormittag die Senkung der Mehrwertsteuer auf den Weg bringen. Die Maßnahme ist Teil des Corona-Konjunkturpakets und soll die Wirtschaft ankurbeln. Mehrere Unternehmen, darunter Lebensmittelhändler und die Bahn, haben bereits angekündigt, die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben zu wollen. Die niedrigeren Steuersätze sollen ab Anfang Juli befristet für ein halbes Jahr gelten. Ab dem 1. Juli soll auch der Kinderbonus in Höhe von 300 Euro ausgezahlt werden. Linken-Chefin Kipping sagte dazu, eine Einmalzahlung bringe Familien, die täglich jeden Cent zwei Mal umdrehen müssen, dauerhaft keine Verbesserung. Eine Kindergrundsicherung wäre die bessere Wahl gewesen, so Kipping in der "Rheinischen Post".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 08:00 Uhr