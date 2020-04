Bundesregierung will Lockdown angeblich bis 3. Mai verlängern

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei den Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise will Kanzlerin Merkel den Ministerpräsidenten offenbar eine Verlängerung der Maßnahmen vorschlagen. Die Deutsche Presseagentur meldet, dass dabei der 3. Mai anvisiert werde. Momentan berät das sogenannte Corona-Kabinett darüber. Um 14 Uhr will Merkel dann in einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der Länder reden - auch darüber, wann Kitas und Schulen geöffnet werden. Über diesen Punkt wird aber gestritten: Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, kleinere Kinder könnten die nötigen Abstands- und Hygiene-Maßnahmen noch nicht so gut befolgen. Bundesfamilienministerin Giffey dagegen plädiert dagegen für eine teilweise Öffnung der Kitas noch vor den Sommerferien. Das sei wichtig für Eltern aus systemrelevanten Berufen, aber auch für Alleinerziehende und für Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 11:45 Uhr