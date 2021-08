Bundesregierung will laut Medienbericht offenbar am Montag mit Evakuierung aus Kabul beginnen

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge offenbar am Montag mit der Evakuierung deutscher Diplomaten aus Kabul beginnen. Außenminister Maas nannte die Sicherheit des Botschaftspersonals oberstes Gebot. Der "Bild am Sonntag" sagte er: "Wir werden nicht riskieren, dass unsere Leute den Taliban in die Hände fallen." Nach Informationen der Zeitung sollen dazu Militärtransporter der deutschen Luftwaffe vom Typ A400 M in die afghanische Hauptstadt fliegen und die Deutschen sowie afghanische Ortskräfte sicher außer Landes bringen. Letzteren hatte Innenminister Horst Seehofer eine erleichterte Einreise in Deutschland zugesagt. Für den Einsatz der Bundeswehr ist ein Bundestagsmandat nötig, das derzeit vorbereitet wird. Angesichts der aktuellen Gefahrenlage ist laut dem Zeitungsbericht eine nachträgliche Mandatierung wahrscheinlich.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.08.2021 04:00 Uhr