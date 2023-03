Bundesregierung will Komponenten von Huawei und ZTE in Mobilfunknetzen verbieten

Kurzmeldung ein/ausklappen Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

München: Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen im Freistaat auch heute weiter. Nach einzelnen Aktionen gestern will Verdi die Ausstände heute auf Schwaben und das Allgäu ausweiten. In Augsburg werden demnach die Abfallwirtschaft, Kitas und der Zoll bestreikt. Im Allgäu sollen weite Teile des öffentlichen Dienstes in Lindenberg die Arbeit niederlegen. Zum Weltfrauentag morgen sind vor allem die überwiegend weiblichen Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten zu Warnstreiks aufgerufen - unter anderem in Augsburg, Ingolstadt, München und in Franken. Teilweise werden auch Kliniken oder Stadtverwaltungen betroffen sein. Die Gewerkschaft will ihre Aktionen bis zum 27. März, dem Datum der nächsten Verhandlungsrunde, sukzessive steigern.

