Bundesregierung will keine schnelle Änderung bei Abtreibungsregeln

Berlin: Die Bundesregierung will sich mit einer gesetzlichen Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen Zeit lassen. Eine Regierungssprecherin sagte, es handle sich um ein sensibles Thema, bei dem man unterschiedliche Güter gegeneinander abwägen müsse. Justizminister Buschmann sagte, niemand brauche Debatten, die die Gesellschaft in Flammen setzen oder gar spalten. Nach den Worten von Gesundheitsminister Lauterbach ist die heute von Experten vorgelegte Einschätzung eine wesentliche Hilfe, am Ende brauche man aber einen breiten gesellschaftlichen und parlamentarischen Konsens. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hatte vorgeschlagen, dass Abtreibungen künftig bis zur 12.Woche erlaubt sein sollen. Bisher sind Abbrüche auch bis zur zwölften Woche rechtswidrig, sie bleiben aber in diesem Zeitraum straffrei, wenn sich die schwangere Frau vorher beraten lässt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2024 18:45 Uhr