Bundesregierung will keine schnelle Änderung bei Abtreibungsregeln

Berlin: Die Bundesregierung hat einer schnellen Änderung der gesetzlichen Regelungen für Abtreibungen eine Absage erteilt. Eine Regierungssprecherin sagte, es handle sich um ein sensibles Thema, bei dem man sorgfältig abwägen müsse. Justizminister Buschmann und Gesundheitsminister Lauterbach erklärten, sie wollten einen Konsens in Gesellschaft und Parlament. Sie ließen offen, ob das Thema noch in dem verbleibenden Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl angegangen werden soll. Eine Expertenkommission hatte empfohlen, dass Abtreibungen künftig bis zur 12. Woche erlaubt sein sollen. Bisher sind Abbrüche auch bis zur zwölften Woche rechtswidrig, sie bleiben aber in diesem Zeitraum straffrei, wenn sich die schwangere Frau vorher beraten lässt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 16:00 Uhr