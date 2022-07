Bundesregierung will Katastrophenschutz verbessern

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig und Tiefstwerte bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig und besonders in Alpennähe etwas Regen möglich. Tiefstwerte 19 bis 11 Grad. In den kommenden Tagen weiterhin oft sonnig. Morgen Nachmittag im nördlichen Franken, am Freitag an den oberbayerischen Alpen lokale Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 24 bis 32, von Freitag an 21 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2022 20:00 Uhr