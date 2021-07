Bundesregierung will Hilfen für Flutopfer beschließen

Nachrichtenarchiv - 21.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will heute Soforthilfen für die Hochwasser-Gebiete beschließen. Im Gespräch sind bisher 400 Millionen Euro, die sich Bund und Länder je zur Hälfte teilen sollen. Allerdings könnte sich die Summe noch erhöhen. Allein Nordrhein-Westfalen will 200 Millionen Euro für die Opfer der Flut bereitstellen. Das kündigte Ministerpräsident Laschet am Abend im ZDF an. Bayern hat Soforthilfen in Höhe von 50 Millionen Euro versprochen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.07.2021 05:00 Uhr