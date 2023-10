Bundesregierung will Geflüchtete schneller in Arbeit bringen

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will Geflüchtete schneller in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren. Gemeinsam mit der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, stellte er ein Programm vor, das sich vor allem an Migranten aus der Ukraine richtet. Es gehe um 200.000 ukrainische Geflüchtete und weitere 200.000 Menschen aus anderen Herkunftsländern, die arbeiten dürften und könnten, sagte Heil. Heil zufolge sollen die Jobcenter die Geflüchteten künftig im Abstand von sechs Wochen ansprechen und ihnen Vermittlungsangebote machen. Arbeitsangebote müssten angenommen werden, betonte der Minister. Bei mangelnder Kooperation könnten die Leistungen gemindert werden.

