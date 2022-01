Bundesregierung will ganzjährige Anbindehaltung von Kühen beenden

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die ganzjährige Anbindehaltung von Kühen beenden. Eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums hat der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt, Ziel müsse es sein, vollständig aus dieser Haltungsform auszusteigen. Den Bauern soll dafür eine Übergangszeit gewährt werden - laut Koalitionsvertrag bis zu zehn Jahre. Bauernpräsident Rukwied spricht von einem realistischen Zeitfenster. Er rief aber dazu auf, Betriebe zu erhalten, die ihre Tiere nur in den Wintermonaten anbinden und im Sommer "auf die Alm schicken". Laut Statistischem Bundesamt wurden zuletzt noch etwa zehn Prozent der Rinder in Anbindehaltung untergebracht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.01.2022 11:45 Uhr