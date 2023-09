Bundesregierung will für mehr Wohnraum Standards am Bau senken

Berlin: Die Bundesregierung will die Immobilienbranche in Deutschland mit einem ganzen Paket an Maßnahmen zum schnellen Bau günstiger Wohnungen bringen. Unmittelbar vor Beginn eines Baugipfels erklärte Bundeskanzler Scholz, dass ein deutlich höheres Tempo geboten sei. Dafür soll es laut Scholz unter anderem einen neuen Niedrig-Baustandard geben, bei dem alle unbedingt erforderlichen Vorschriften eingehalten werden müssen, aber keine, die darüber hinaus gehen. Auch eine ganze Reihe von geplanten Energiestandards beim Bauen werden demnach vorerst ausgesetzt. Eine Beschleunigung erhofft sich Scholz auch durch vermehrtes serielles Bauen. Das bedeutet nach den Worten des Kanzlers, dass ein einmal in seiner Grundstruktur genehmigtes Haus in gleicher Form auch anderswo ohne weitere Genehmigungen gebaut werden kann. Scholz sprach sich außerdem für eine möglichst weitgehende Vereinheitlichung der Vorschriften in den einzelnen Bundesländern aus

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 15:00 Uhr