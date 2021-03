Bundesregierung will "Feindeslisten" unter Strafe stellen

Nachrichtenarchiv - 17.03.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht will künftig das Anfertigen von sogenannten "Feindeslisten" unter Strafe stellen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf billige heute das Bundeskabinett. Mit bis zu zwei Jahren Freiheitsentzug soll bestraft werden, wer personenbezogene Daten wie Name, Fotos und Adresse vermeintlicher politischer Gegner sammelt und verbreitet. Bei nicht allgemein zugänglichen Daten ist ein Freiheitsstrafe von drei Jahren vorgesehen. Ziel ist es Lambrecht zufolge, gegen ein Klima der Angst und Einschüchterung vorzugehen. In dem Gesetzentwurf heißt es, solche Listen könnten zu Gewalttaten gegen Menschen führen oder dazu, dass sich die Bedrohten aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Auch der von einem Neonazi ermordtete Kasseler Regierungspräsident Lübcke habe auf einer Feindesliste gestanden. Das werde man nicht vergessen, sagte Lambrecht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2021 13:00 Uhr