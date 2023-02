Bundesregierung will extremistische Beamte schneller entlassen

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi kündigt großflächige Flughafen-Streiks für Freitag an

Frankfurt am Main: Auch übermorgen wird es keinen normalen Flugbetrieb in Deutschland geben: Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag sieben Flughäfen in Deutschland bestreiken - auch München ist betroffen. Zehntausende Flugpassagiere müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen. Nach Angaben von Verdi soll der Ausstand Freitagfrüh beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Damit will die Gewerkschaft vor der nächsten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst am 22. Februar den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In München ist von den Ausfällen auch die Sicherheitskonferenz betroffen, zu der Diplomaten und Politiker aus aller Welt anreisen. Hierfür ist ein Notbetrieb geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 13:00 Uhr