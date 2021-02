Bundesregierung will Einreiseverbot verlängern

Bayerische Impfzentren wollen Kapazität ab April mehr als verdoppeln

München: Nach wochenlangen Startschwierigkeiten soll die bayerische Corona-Impfkampagne in den kommenden Wochen auf Hochtouren laufen. Gesundheitsminister Holetschek kündigte an, dass die 100 bayerischen Impfzentren ab April ihre Kapazität mehr als verdoppeln - auf 111.000 Impfungen am Tag. Fachleute im Gesundheitswesen halten die von Holetschek geplanten schnellen Massenimpfungen für durchaus machbar. In der Landesärztekammer aber gibt es Zweifel, ob das in den Impfzentren allein zu bewältigen ist. Unterdessen wird die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung zum Impfstoff von Astrazeneca auf Basis neuer Daten bald ändern. Das stellte Stiko-Chef Mertens gestern Abend im ZDF in Aussicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2021 13:00 Uhr