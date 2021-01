Bundesregierung will Einreise-Regeln verschärfen

Nachrichtenarchiv - 28.01.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aus Angst vor Corona-Mutationen will Deutschland seine Grenzen für mehrere Länder schließen. So sollen Einreisen aus Großbritannien, Brasilien und Südafrika verboten werden. Bundesinnenminister Seehofer sagte am Vormittag, dass es eine entsprechende Vorlage gibt, die aktuell zwischen den zuständigen Ressorts abgestimmt wird. Damit bestätigte er Medienberichte. Es gehe darum, die weitere Ausbreitung des hochinfektiösen Virus einzudämmen und zu vehindern, so Seehofer. Daneben könnten auch EU-Staaten wie die Niederlande, Dänemark und Portugal betroffen sein. Deutsche Staatsangehörige und Berufspendler sollen offenbar ausgenommen werden. Über strengere Grenzkontrollen beraten heute auch die EU-Innenminister in einer Videokonferenz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2021 10:00 Uhr