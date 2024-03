Bundesregierung will Bürokratie in Deutschland senken

Berlin: Im Bundeskabinett hat soeben ein neues Gesetz von Justizminister Buschmann zum Bürokratieabbau gebilligt. Der Entwurf des FDP-Politikers sieht unter anderem vor, dass Inländer in Hotels künftig nicht mehr der Meldepflicht unterliegen. Außerdem soll das digitale Auslesen der Reisepässe an Flughäfen ermöglicht werden, um eine schnellere Abfertigung zu erreichen. Kritiker bemängeln allerdings, dass das Vorhaben nicht weit genug geht. Im BR-Interview sagte das Mitglied des Normenkontrollrats, Grieser, eine Befragung der Wirtschaftsverbände in Deutschland habe rund 450 Vorschläge gesammelt. Im aktuellen Gesetzentwurf sei aber nur ein gutes Dutzend aufgenommen worden. Buschmann räumte im Morgenmagazin von ARD und ZDF ein, dass die Entlastung Zeit brauche. Es gehe darum, endlich mit dem Bürokratieabbau anzufangen, so der Minister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 11:00 Uhr