Bundesregierung will Betrug mit "Schrottimmobilien" eindämmen

Berlin: Die Bundesregierung will Geschäfte mit sogenannten Schrottimmobilien eindämmen. Das Kabinett hat dazu einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Justizminister Buschmann sagte, mit Schrottimmobilien werde in vielen Kommunen ein böses Spiel getrieben. Solche Häuser haben meist erhebliche Mängel. Geschäftsleute ersteigern sie und quartieren laut Buschmann dort unter teils unzumutbaren Bedingungen oft Menschen mit Migrationsbezug ein - ohne aber den geschuldeten Preis zu bezahlen. In der Regel kommt es dann erneut zur Versteigerung. Dazwischen vergehe aber viel Zeit, in der erhebliche Gewinne durch den Missbrauch erwirtschaftet werden könnten, heißt es im Gesetzentwurf. Künftig sollen Kommunen die Möglichkeit bekommen, dem Käufer vorübergehend das ersteigerte Haus zu entziehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2024 22:45 Uhr