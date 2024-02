Bundesregierung will Beteiligung an Einsatz "Irini" verlängern

Berlin: Die Bundeswehr soll sich auch künftig an der Überwachung des Waffenembargos gegen das Bürgerkriegsland Libyen beteiligen. Das Kabinett hat dazu eine Verlängerung des Mandats um ein weiteres Jahr auf den Weg gebracht. Der Bundestag muss der künftigen Beteiligung an der EU-Marinemission "Irini" noch zustimmen. Nach dem Sturz von Machthaber Gaddafi 2011 ringen in Libyen zwei verfeindete Regierungen um die Macht. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Gefechten mit vielen Toten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 17:00 Uhr