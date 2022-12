Bundesregierung will Berufsausbildung attraktiver machen

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will mehr junge Menschen für eine Berufsausbildung gewinnen. Dafür ist neben mehr individueller Förderung und zeitgemäßen Lerninhalten auch eine Reform des Aufstiegs-Bafögs geplant. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sagte zum Auftakt der Initiative in Berlin, Deutschland brauche wieder mehr fleißige Hände und mehr kluge Köpfe, die auch den Weg in die berufliche Ausbildung gehen wollen. Hintergrund ist der zunehmende Mangel an Fachkräften. Insgesamt will das Bildungsministerium die Maßnahmen in den kommenden drei Jahren mit rund 750 Millionen Euro fördern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 18:00 Uhr