Bundesregierung will berät Hilfsprogramm für Ausbildungsplätze

24.06.2020 05:00 Uhr

Berlin: Die Bundesregierung will heute Hilfen zur Sicherung von Ausbildungsplätzen in der Krise auf den Weg bringen. Firmen, die trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten weiter wie gehabt oder sogar noch mehr ausbilden, sollen Prämien vom Staat bekommen. Außerdem soll es Zahlungen für Unternehmen geben, die Azubis von Betrieben übernehmen, die in der Pandemie Insolvenz anmelden müssen. Genannt wurden vorab Summen von 2000 bis 3000 Euro.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 05:00 Uhr