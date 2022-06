Bundesregierung will ausländische Hilfskräfte an Flughäfen einsetzen

Berlin: Um den Personalmangel an deutschen Flughäfen in den Griff zu bekommen, will die Bundesregierung die befristete Anstellung von ausländischen Hilfskräften ermöglichen. Das kündigte Arbeitsminister Heil gegenüber der "Bild am Sonntag" an. Dabei solle jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausgeschlossen werden. Die Arbeitgeber müssten Tariflohn zahlen und für die Zeit der Tätigkeit anständige Unterkünfte bereitstellen, betonte Heil. An dem Vorhaben beteiligen sich den Angaben nach auch das Verkehrs- und das Innenministerium. Geplant ist laut dem Bericht eine vierstellige Zahl an Hilfskräften vor allem aus der Türkei nach Deutschland zu holen. Die Luftverkehrsbranche hatte auf einen entsprechenden Schritt gehofft. Wegen des Personalmangels hat unter anderem die Lufthansa im Sommer tausende Flüge gestrichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2022 02:00 Uhr