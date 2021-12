Bundesregierung weist russische Diplomaten aus

Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem sogenannten Tiergarten-Mord hat die Bundesregierung zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Anlass ist ein Urteil des Berliner Kammergerichts. Demnach haben staatliche Stellen Russlands den Mord an einem tschetschenisch-stämmigen Georgier im Kleinen Tiergarten in Berlin als Vergeltungsmaßnahme in Auftrag gegeben. Für die Tat wurde ein russischer Staatsbürger zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Er war den Berliner Richtern zufolge Teil des russischen Sicherheitsapparats. Bundesaußenministerin Baebock bestellte den russischen Botschafter Netschajew ein, um ihm die Ausweisung der beiden Diplomaten mitzuteilen. Schon zuvor hatte Netschajew das Urteil als "politisch motiviert" kritisiert. Aus Moskau hieß es in einer ersten Reaktion, Berlins unfreundliche Akte würden nicht ohne angemessene Antwort bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2021 19:00 Uhr