Bundesregierung warnt vor russischer Desinformationskampagne

Berlin: Die Bundesregierung warnt vor einer russischen Desinformationskampagnen. Die deutschen Behörden beobachten demnach gezielte Einflussnahmen in den sozialen Medien auf die Bundestagswahl. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Als ein Beispiel nannte er ein Fake-Video, in dem die Wahlbehörden in Hamburg angeblich Zettel mit AfD-Stimmen schredderte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2025 14:45 Uhr