Bundesregierung warnt vor Renaissance der fossilen Energie

Nachrichtenarchiv - 18.07.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat ihre Klimaziele ungeachtet der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs bekräftigt. Bundeskanzler Scholz warnte beim Petersberger Klimadialog vor einer globalen Renaissance der fossilen Energie. Er verteidigte den Anstieg der Kohleverstromung in Deutschland als zeitlich eng befristete Notmaßnahme, die nicht zu Lasten der Klimaziele ginge. Außenministerin Baerbock nahm insbesondere die Industrieländer in die Pflicht. Diese seien die Hauptverursacher schädlicher Emissionen. Die Bundesregierung stellte außerdem ein Konzept für einen Schutzschirm gegen Risiken und Schäden in Entwicklungsländern vor. Der Vorschlag zielt auf Regelungen für Frühwarn-Systeme in besonders anfälligen Ländern, Vorsorgepläne und schnelle Finanzierungssysteme im Falle von Schadensereignissen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2022 17:00 Uhr