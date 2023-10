Bundesregierung warnt vor Reisen nach Israel

Berlin: Das Auswärtige Amt rät derzeit dringend von Reisen nach Israel ab. Die Lage im Land sei unübersichtlich und könne sich kurzfristig weiter verschärfen, hieß es. Ob auch deutsche Staatsbürger von den Angriffen betroffen sind oder Deutsche entführt wurden, werde derzeit geprüft. Zu Einzelfällen äußere sich die Bundesregierung aber grundsätzlich nicht. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, dass auch deutsche Staatsangehörige von der Hamas entführt und als Geiseln festgehalten würden. Die Lufthansa hat bis einschließlich Montag alle Flüge nach Israel annulliert. Die israelische Fluggesellschaft El Al will heute wieder zwei Flugzeuge von München nach Tel Aviv starten lassen. - Unterdessen hat sich der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, für die große Solidarität in Deutschland bedankt und das schnelle Handeln der Sicherheitsbehörden zum Schutz jüdischer Einrichtungen. Das sei ein wichtiges Zeichen in dieser kritischen Zeit, so Schuster.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 11:00 Uhr