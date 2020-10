Bundesregierung warnt vor Partys und Hamsterkäufen

Zweiter Corona-Test von Steinmeier ebenfalls negativ

Berlin: Bei Bundespräsident Steinmeier ist auch ein zweiter Test auf das Corona-Virus negativ ausgefallen. Das teilte eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes mit. Auch der erste Test war negativ. Steinmeier hatte sich in Quarantäne begeben, nachdem einer seiner Personenschützer positiv auf Corona getestet worden war. Der Bundespräsident bleibt aber sicherheitshalber weiter in Quarantäne in seiner Dienstvilla in Berlin-Dahlem. In den kommenden Tagen soll er erneut getestet werden. Steinmeier wollte heute eigentlich die Laudatio bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche halten. Preisträger war der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 19:30 Uhr