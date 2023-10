Bundesregierung verurteilt versuchten Brandanschlag auf jüdisches Gemeindezentrum in Berlin

Berlin: Die Bundesregierung hat den gescheiterten Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in der Bundeshauptstadt aufs Schärfste verurteilt. Bundeskanzler Scholz schrieb im Kurznachrichtendienst X, Anschläge gegen jüdische Einrichtungen, gewalttätige Ausschreitungen auf unseren Straßen seien abscheulich und nicht zu dulden. Innenministerin Faeser machte deutlich, der Staat werde mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen Extremisten und Gewalttäter vorgehen. Bundesjustizminister Buschmann erklärte, jüdisches Leben gehört zu Deutschland und wer das nicht ertragen kann, gehört dann eben nicht zu Deutschland. Bundespräsident Steinmeier warnte vor der weiteren Ausbreitung des Antisemitismus. Ähnlich äußerte sich CDU-Chef Merz. Wir dürfen nicht zulassen, so Merz, dass Judenhass in Deutschland weiter Raum greift. Ebenso betroffen zeigten sich Grünen-Chef Nouripour, der FDP-Vorsitzende Lindner und Linken-Chefin Wissler. Unbekannte hatten zwei Brandsätze auf eine Synagoge geschleudert, ihr Ziel aber verfehlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 18:00 Uhr